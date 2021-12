Feira dos Caxixis reúne artesanato e música em Nazaré na Semana Santa

Diferentes atrações musicais vão animar a tradicional Feira dos Caxixis, na cidade baiana de Nazaré, durante a Semana Santa. Já estão confirmados os shows de Daniel Vieira, Pablo, Naiara Azevedo, Saulo, Tierry, Isaac Gomes e Psirico, que se apresentam em dois palcos montados na área da festa.

Realizada há mais de 300 anos na cidade, a Feira dos Caxixis deve receber mais de 8 mil visitantes este ano, entre 29 de março e 1º de abril.

A maioria dos objetos em exposição para venda é produzida nas olarias de Maragogipinho, distrito do município vizinho, Aratuípe. Os produtos variam de miniaturas (caxixis), utensílios domésticos, artigos de decoração e imagens de santos católicos, criados pelos artesãos do Recôncavo.

Os visitantes podem percorrer as 14 estações da Via Sacra, com esculturas em tamanho natural, que relembram os últimos momentos da vida de Cristo, na Sexta-feira da Paixão. Outra opção é visitar a estátua de Jesus. O monumento de 15 metros de altura está localizado no Morro do Silêncio.

adblock ativo