Feira do Vinil reúne amantes da música e colecionadores

A 3º edição da Feira do Vinil vai reunir amantes da música no próximo 30 de março, domingo, no Portela Café, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

No evento, que acontece das 12h às 20h, com entrada gratuita, o público poderá vender, comprar e trocar artigos e acessórios relacionados à cultura do vinil.

O dia contará ainda com a apresentação de bandas do cenário baiano e discotecagem de DJs que participam também como expositores.

Interessados em participar do evento como expositores podem se inscrever pelo e-mail: feiradovinil@portelacafe.com.br.

adblock ativo