Feira debate soluções para crise no mercado cultural

Em tempos de crise, nada melhor do que propor soluções. Com este intuito, acontece na sexta e no sábado a Feira de Artes, Cultura e Pensamento, etapa final do projeto Circuito Motiva Vitrine BA. No evento gratuito, artistas, produtores e programadores promovem rodas de conversa, rodadas de negócios, além de shows.

"É um evento com intuito de fomentar o mercado. Uma oportunidade dos artistas se encontrarem, trocarem ideias, dividir estratégias... é ainda mais importante com esta situação de crise", diz Eric Taller, organizador do evento.

Segundo Eric, a feira é uma boa oportunidade tanto para artistas e produtores quanto para o público em geral. "Tem um lado mais profissional com debates de agentes importantes do cenário nacional e para o público tem conversas com artistas baianos que têm trabalhado fora daqui", afirma.

Geraldinho Magalhães, produtor cultural, sócio da agência Diversão & Arte, é um dos destaques da vasta programação. O produtor participa no sábado, às 14h, da mesa redonda A Arte e Estratégia da Programação Cultural, além de estar na rodada de negócios, a partir das 10h. "A música é, sem dúvida nenhuma, o braço mais criativo da indústria cultural. É óbvio que o incentivo já era ruim e agora é praticamente nulo, mas sempre há saída", diz Geraldinho.

No lado artístico, um dos destaques é a cantora Larissa Luz, que participa do bate-papo Artistas Baianos Pelo Mundo, que acontece no sábado, às 15h45. A cantora ainda faz um show na mesma data, às 19h15. "Acho que estamos num momento no qual precisamos falar de cultura, de formas de produzir e promover interação entre produtores e artistas. Gosto desse formato onde há diálogo de várias linguagens, com rodas de conversas, shows... inspira movimento e acredito que arte é movimento", afirma.

Com apoio do Governo do Estado, o evento reúne ainda nomes como Alexandre Rossi, responsável pela programação do Circo Voador (no Rio de Janeiro) e Fernanda Paiva, gerente de marketing institucional da Natura.

Quem abre a programação na sexta, às 14h, é Francis Miszputen, do Instituto Cultural Cidade Viva. Um encontro que vale a pena ser visto é a mesa redonda Financiamento & Sustentabilidade de Produtos e Projetos Culturais no Mercado Atual, também na sexta, às 14h45. Os convidados são Francis Mizputen, Fernanda Paiva, Natalie Assad e Carlos Paiva. No sábado, a programação começa às 10h com rodada de negócios. A programação está disponível em www.circuitomotiva.com.br.

