Feira de Orquídeas acontece no Palacete das Artes

Começou nesta sexta-feira, 20, a sétima edição da Feira de Orquídeas que será realizada neste fim de semana, até domingo, 22, das 10h às 19h, no Palacete das Artes, em Salvador.

O evento tem entrada gratuita e ainda conta com oficinas sobre cultivo de orquídeas, apresentadas pelo mestre João Frigo. Os cursos serão realizados no dia 21, às 11h e 14h, e no dia 22, às 11h e 15h.

