A Feira de Artesanatos Árabes ganha mais uma edição no Shopping Center Lapa. A exposição está na Praça de Eventos do shopping, localizada no piso L1, e apresenta a cultura árabe aos soteropolitanos.

No local, estão objetos como porta-joias em mosaico, toalhas de cama e mesa, capas para almofadas, caixas decorativas, móveis em madrepérola, roupas orientais e instrumentos musicais.

A feira funciona até setembro, de acordo com o horário do shopping, e tem visitação gratuita.

