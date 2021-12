'Feira da Sé' recebe primeira edição em Salvador

Para os amantes e admiradores das feiras de rua, no dia 15 de Setembro, a Praça da Sé será palco de estreia da 'Feira da Sé'.

O evento consiste em programações culturais gratuitas como artesanato, música, antiguidades, gastronomia, além de atrações para as crianças. No total, serão 60 tendas distribuídas pelo Centro Histórico e que contará com a participação de expositores de diversos estados.

A Feira da Sé tem como inspiração as famosas feiras de São Paulo, que fazem parte dos fins de semana paulistas e são sucesso no mundo inteiro. Entre os principais objetivos da Feira está a valorização dos espaços públicos, o incentivo ao microempreendedorismo, a produção artesanal e o resgate dos programas de lazer ao ar livre, hábito que vem sendo pouco valorizado devido ao avanço tecnológico.

O evento é aberto para todos os públicos e terá início das 10hrs às 18hrs. A priori, o evento ocorrerá mensalmente até o final do ano.

