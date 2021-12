Feira da Sé realiza primeira edição do ano neste sábado

A Feira da Sé irá realizar sua primeira edição do ano neste sábado, 12, das 10h às 17h, com calendário fixo. A iniciativa é resultado do sucesso que o evento teve em 2018 e busca consolidar a ocupação dos espaços públicos e promoção da economia criativa.

O local reunirá diversos expositores nos segmentos de antiguidades, artes visuais, artesanato, moda, colecionáveis e gastronomia, além de atividades artísticas e culturais. Os produtos foram selecionados em um processo de curadoria que privilegia produtos artesanais e com a cara da Bahia.

Para quem for de carro, nesse dia os dois estacionamentos Delta Parking localizados na região estarão com tarifa única de R$ 10, das 7h às 18h. Um deles permite chegar à Praça das Artes e pode ser acessado pela Baixa dos Sapateiros.

Variedade de produtos

No comércio serão encontradas as camisas da D’Sal, do expositor Alex Lima. Estonadas em 100% algodão, as estampas têm como marca as frases do cotidiano da Bahia, a exemplo de ‘Porreta é ser baiano’ e ‘Não aperte a minha mente’.

Não saindo do conceito de sustentabilidade, Alexandre Rosa, da Bodega Plástica utiliza plástico reciclável, agregando valor e design em diversos produtos decorativos e para casa. Já a expositora Joelma Solares irá marcar presença com acessórios de couro, como bolsas, cartucheiras, mochilas, cintos e carteiras, com destaque para as peças feitas com couro natural.

A confecção em pano encontra espaço através da Com Arte produtos artesanais, da expositora Verônica Teixeira. Ela irá levar brinquedos em tecido, com inspiração em brincadeiras antigas, além de uma linha de necessaires e utilitários em tecido. Será possível encontrar bonecas de pano produzidas pela artesã Edilene Fernandes. Entre as opções estão bonecos de Lampião e Maria Bonita, Pinóquio e as tradicionais baianas.

Outra novidade são as roupas exclusivas no stand de Cristiane Lopes. Ela reutiliza jeans para customização com a técnica patch apliquê – utilização de tecidos para decorar a peça. O trabalho é todo feito à mão e conta com roupas adulto e infantil. Luana Bonfim, da Preta Brasil, também marca presença com roupas amplas e confortáveis. São peças em linha, viscose e tecido africano.

E para concluir, as pessoas poderão encontrar diversas raridades nacionais e internacionais de vinis, comercializadas pelo colecionador Érito Dourado. Ele irá levar discos de vinil de vários estilos: bossa nova, MPB¸ rock, jazz, blues e soul, dentre mais de 800 opções. A arte estará presente também através do trabalho de Tarcísio Bonfim que realiza pintura sobre tela, utilizando o estilo cubista.

