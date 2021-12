Feira da Praça leva música e gastronomia a Imbassaí

Neste final de semana, Imbassaí terá mais uma opção de lazer. A Feira da Praça, evento itinerante que passou por diversas cidades do interior do estado, chega à vila trazendo opções de gastronomia, cervejas artesanais, artesanato e música.

O objetivo da ação é ocupar as praças com entretenimento para os moradores e turistas que visitam a região. Como parte da edição de verão, a feira traz uma programação musical diversa, com nomes como Park Sonoro, Dj Lu Muhana, Travolta Toca Rock, Vinni e os Vinís e Zambabem.

De acordo com um dos organizadores do evento, Murilo Mendonça, a proposta é que a ação possa fazer parte do calendário cultural da comunidade, fomentando a cultura de ir à praças como forma de entretenimento.

“Queremos agregar valores a Imbassaí, que já é uma fonte inesgotável de belezas naturais, boa comida e gente hospitaleira”, ressaltou Mendonça.

O evento acontece das 16h às 22h, neste sábado, 28, e domingo, 29. Além dos food trucks presentes nesse tipo de evento, Mendonça informou que alguns dos restaurantes locais elaboraram pratos e receitas para participar da feira.

Objetivo

A feira itinerante foi levada também às cidades de Feira de Santana e Salvador, com participação musical de artistas renomados, como Vanessa da Mata e a Orquestra Neojiba. A próxima edição do evento também será no litoral norte, mas ainda sem data definida.

Segundo Murilo Mendonça, disseminar a arte, cultura, música e a gastronomia, trazendo diferentes opções de lazer para os moradores, é o foco principal do evento.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

