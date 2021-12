Feira da cidade volta ao Imbuí neste final de semana

Comemorando 100 dias da temporada 2015/2016 e homenageando o Dia Internacional da Mulher, a Feira da Cidade vai realizar mais uma edição no bairro do Imbuí neste final de semana, dias 12 e 13. Cerca de 80 barracas serão montadas no local.

Sempre exibindo uma variedade de cardápio que mistura gastronomia, artesanatos e manifestações culturais, a feira vai receber a cantora e sanfoneira Lívia Mattos. A artista levará o universo circense e nordestino para o canteiro central da via principal do bairro.

Além de Lívia, as Djs Anap, Kerol Mansur, May HD, Susy 4 Tons, Nai Sena e Adrielle Coutinho vão compor a homenagem pelo Dia da Mulher. As Banda Lohan, Chita Fina e Power Trio Rock também participam do evento.

