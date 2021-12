Feira da Cidade é realizada no Jardim dos Namorados

Após uma pausa para o Carnaval, a Feira da Ciadade, evento que reúne criadores dos mais variados setores, da culinária à moda, volta neste final de semana, sábado, 13, e domingo, 14, no Jardim dos Namorados, a partir das 11h.

Os visitantes poderão visitar os expositores dos mais variados setores, da culinária à moda, ao som dos Djs Leandro Vitrola e Mauro Telefunksoul.

No domingo, ocorre o lançamento do Coletivo Minissaia Pocket Itinerante, organziado pela Feira da Cidade em em parceria com o Coletivo Minissaia, composto por seus blogueiras de moda de Salvador.

Na estreia, as blogueiras Vanessa Ventura, Aninha Varjão, Isabela Nascimento, Nathalia Luna, Marcele Neves e Bruna Marconi entrevistam John Drops (do Instagram @johndrops), que faz sucesso online ao recriar comicamente looks de celebridades.

Para as crianças, a Feira da Cidade realiza no domingo um show brincante, às 10h.

adblock ativo