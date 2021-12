Feira da Cidade chega ao Caminho das Árvores

Acontece nesse fim de semana a Feira da Cidade, que nesta edição ocupará a Praça Várzea do Santo Antônio, no Caminho das Árvores.

A programação do evento, que reúne gastronomia, música, manufatura, vinil, moda e programação infantil, começa neste sábado, 30, das 11h às 20h; e segue até o domingo, 1º, das 9h às 20h.

No sábado terá show de chorinho com a banda Janela Brasileira e, em seguida, o DJ Mauro Telefunksou, às 14h. O grupo Canastra Real vai fazer a alegria da criançada, com brincadeiras e música. A partir das 16h30, Os My Friends animam o público e o encerramento ficará por conta do DJ Big Bross.





