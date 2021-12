Feira da Cidade acontece no Itaigara neste final de semana

Mais uma edição da Feira da Cidade acontece neste sábado, 4, e domingo, 5. Desta vez, as barracas de gastronomia e artesanato serão montadas na praça Ana Lúcia Magalhães, fim de linha do Itaigara.

O evento começa às 11h de sábado e vai até as 17h. Já no domingo, a feira abre às 8h com um grande piquenique e encerra também às 17h.

As últimas edições aconteceram na Barra e no Rio Vermelho, durante o Festival da Primavera. Com a proposta de acontecer periodicamente e percorrer diferentes bairros da cidade, a Feira oferece iguarias gastronômicas a R$ 5, R$ 10 e R$ 15, além de outras atividades ao ar livre, como música e aluguel de piscinas plásticas para crianças.

