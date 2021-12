Feijoada do Mar terá Negra Cor e Tuca Fernandes

A tradicional Feijoada do Mar terá, como atrações, a banda Negra Cor e o cantor Tuca Fernandes. A 19ª edição da festa vai acontecer sábado, 7, no Cerimonial Vila São José, no Cabula, das 14h às 22h.

A festa, que funciona no sistema all inclusive, vai homenagear os 100 anos de Dorival Caymmi, completados em 2014. A decoração ficará a cargo de Luisinho Bastos.

As camisas começam a ser vendidas na segunda-feira, 26, e custam R$ 250. É possível comprar na Loja Paradoxus (Shopping Barra) e todas as lojas Avatim (shopping Barra, shopping da Bahia, Salvador, Salvador Norte e Paralela).

