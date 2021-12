"Fazer humor não é fácil", diz Marcelo Serrado

O ator Marcelo Serrado, que recentemente brihou na novela Velho Chico como o vilão Carlos Eduardo, mostra aos baianos toda a sua versatilidade e seu dom natural para arrancar risadas da plateia. O público pode conferir esta faceta no espetáculo AtorMentado, que tem apresentação única em Salvador. Apenas domingo, às 19 horas, no Teatro Isba. A direção é de Paulinho Serra.

No espetáculo, o ator afirma que fala sobre o momento atual que o país vive, “com uma visão divertida e crítica.” No mês dedicado às crianças, Marcelo também abordará as travessuras e diversões sobre o mundo das meninas e meninos, descrevendo inclusive, com muito humor, como é cuidar de dois meninos iguais (ele é pai de gêmeos).

Passagens de vida

Não faltam passagens da vida do intérprete com humor. “Falo de passagens engraçadas que todos já vivemos, mas misturando a realidade com ficção“, destaca. Ele diz que, embora o espetáculo seja em formato stand-up, também cria personagens.

A escolha deste formato, na opinião de Marcelo Serrado, é muito rica para o ator. “Você estar sozinho num palco sem uma personagem, um tipo, para te proteger, é um desafio grande.... Fazer os outros rirem com um microfone apenas é um desafio encantador”, ressalta.

Cotidiano

Serrado conta que a ideia do espetáculo surgiu de observações da vida, do cotidiano, das coisas engraçadas que ele, com olhar apurado, registrou no dia a dia em vários espaços.

O ator, inclusive, discorda da máxima de que fazer humor é mais fácil do que fazer drama. “Fazer humor não é fácil como muitos pensam. É muito difícil. Acho que para fazer qualquer coisa bem tem que se ter dedicação e muito estudo”, defende.

Sobre o titulo do espetáculo, ATorMentado, Marcelo explica que é uma brincadeira com os tormentos dos intérpretes. É uma maneira de falar dos nosso tormentos e de nossas loucuras do dia a dia”, acrescenta o intérprete, que não teme se desafiar constantemente.

Agilidade e dinamismo

Reconhecido pelo raciocínio rápido e capacidade de arrancar risos, Marcelo frisa que uma das maneiras de encantar as plateias é ser ágil e dinâmico. Outra regra que ele acha importante é a questão de se sentir ou parecer seguro no palco. Apesar da grande visibilidade que tem na televisão e dos papéis em cinema, o ator não abre mão de atuar no palco. “Teatro é a minha casa”, afirma.

Sobre seu personagem em Velho Chico, Marcelo diz que adora fazer, ressaltando ainda o fato de ser dirigido por Luiz Fernando Carvalho e trabalhar com grandes atores. Marcelo Serrado, após a novela, viajou para o exterior para descanso merecido.

AtorMentado/ Dom, 19h/ Teatro Isba / Av. Oceânica, 2717 - Ondina/ R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

