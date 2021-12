Faustão se irrita com alterações no programa e dá bronca na produção

O apresentador Fausto Silva se irritou ao vivo durante o "Domingão do Faustão" neste domingo, 5. Durante o quadro "Ding Dong", em que a banda Tributo ABBA se apresentou, cantando sucessos do grupo sueco, o comunicador se irritou por mudanças no roteiro do programa e a ausência de um coral de crianças que também iria se apresentar naquele momento.

"Desce Felipe [Giuntini, diretor do quadro] para chamar o coral que iria cantar com eles! Eu gosto daqui porque é tudo organizado. O diretor do quadro disse que iria ter um coral para cantar a música I Have A Dream às 15 horas. Uma hora depois, ele me disse que seria Fernando, outro grande sucesso do ABBA. Quando o idiota começa aqui o programa ao vivo, tudo muda. Se você tem susto aí, imagina eu aqui!", esbravejou o apresentador, que só soube que o coral de crianças precisou ser dispensado após um problema na passagem de som quando o programa já estava no ar.

"Deixa eu só explicar como é um programa ao vivo. Há dois minutos, eles chegaram e passaram a informação que a segunda música seria Fernando e já não é mais. Falaram também quem iria falar sobre a volta do grupo seria o Ruff. Não, não é mais ele. É Camila!", continuou Faustão, irritado, apesar dos risos dos participantes e da plateia.

