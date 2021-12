Fátima Bernardes recebe convite para ser rainha de bateria no carnaval carioca

A apresentadora Fátima Bernardes foi convidada a ocupar o posto de rainha de bateria da União da Ilha do Governador no desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro em 2017.

"É verdade, sim. Ela torce para a escola, só estou esperando a resposta dela", confirmou o presidente da agremiação, Ney Filardi.

A jornalista chegará ao carnaval aos 54 anos, mas o presidente garante que isso não é um empecilho: "Idade não é problema. O figurino só tem que estar no contexto do enredo. Pode ser uma coisa inclusive mais sóbria, não tem problema nenhum". O tema da escola este ano será "Nzara Ndembu - Glória ao Senhor do Tempo".

A escola ainda não pensou em outras opções, mas em caso de uma possível recusa de Fátima, devem chamar uma substituta da própria comunidade.

Questionado se a recente separação da apresentadora com seu ex-marido, o jornalista William Bonner, poderia influenciar na resposta de Fátima, Ney respondeu: "É verdade, não sei em que nível se dei o rompimento do relacionamento, ou se isso pode gerar uma certa demora."

adblock ativo