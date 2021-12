Fashion Rio: saiba o que rolou no primeiro dia

Nesta quarta, às 11 horas da manhã, o desfile do prêmio Rio Moda Hype, evento oficial de novos talentos, abriu a programação do Inverno 2013 do Fashion Rio, uma das maiores e mais respeitadas semanas de moda do País. Desta vez, nenhuma marca baiana estava entre as cinco que desfilaram suas coleções: Wasabi (RJ), Patrícia Gimenez (SP), Unak (SP), enkb (SP) e Sann Marcuccy (DF).

À tarde, o público compareceu ao Pier Mauá, onde está sendo realizada a maioria das atividades do evento, para assistir ao primeiro desfile do calendário oficial. A marca Acquastudio trouxe para as passarelas rendas, transparências e muitos laços dourados, tudo inspirado pelas queimadas no cerrado. Em seguida, Herchcovitch apresentou uma coleção que misturou o tom retrô-futurista dos anos 1960 à estética andina. O resultado: ótimos looks híbridos sem fugir ao estilo de Alexandre Herchcovitch (afinal, as caveiras e o tom rocker também estavam presentes na coleção!).

Terceira marca a desfilar, a Oh, Boy! levou a plateia ao delírio ao apresentar modelos que carregaram um cachorro e um gato, duas estampas presentes na coleção. Dentre as tendências apresentadas, estavam listras (horizontais e verticais), brilho, maxicolares e o cor de rosa. Com a coleção Bourdoir Celta, a Alessa privilegiou a cor preta nas peças do desfile, além de brilho e estampas de cruzes celtas e mandalas.

Mais aguardado desfile da noite, a grife TNG apresentou como estrela principal de seu desfile o ator global Rodrigo Lombardi, que arrancou suspiros da plateia e muitos flashes. Paulo Ricardo e a banda RPM ficaram responsáveis pela trilha sonora, que foi tocada ao vivo. No desfile, a marca privilegiou trabalhos com jeans e cores fechadas, casacos, brilho e estampas bastante discretas.

Nesta quinta, o Fashion Rio apresenta os desfiles das marcas Bianca Marques, Oestúdio, Sacada, Filhas de Gaia, 2nd Floor e Espaço Fashion.

adblock ativo