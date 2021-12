Fãs se despedem de Reginaldo Rossi

O corpo de Reginaldo Rossi, que morreu nesta sexta, 20, foi velado neste sábado, 21, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O enterro aconteceu às 20h no cemitério Morada da Paz, em Paulista, também em Pernambuco.

Sobre o caixão, foi colocada uma bandeira do estado, local em que o músico nasceu em 14 de fevereiro de 1944. Aos 69 anos, Reginaldo morreu em decorrência de complicações do câncer de pulmão.

O corpo do cantor chegou por volta das 18h30, mas muitos fãs já se encontravam no local desde às 16h, aguardo o velório. Familiares e amigos de Reginaldo Rossi também já estavam na assembleia.

<GALERIA ID=18826/>

Reginaldo deu entrada no hospital no dia 28 de novembro e foi direto para a UTI. Em 4 de dezembro, um nódulo foi retirado da axila direita do cantor e submetido a biópsia. No dia 9, passou por um procedimento chamado toracocentese, que retirou dois litros de líquido acumulados entre a pleura e o pulmão. O resultado da biópsia, divulgado no dia 11, confirmou o diagnóstico de câncer de pulmão.

Confira playlist com 96 sucessos de Reginaldo Rossi

Reginaldo Rossi by Marcos Venancio on Grooveshark

adblock ativo