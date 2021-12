Fãs lotam a Concha para agitar com Los Hermanos

A Concha Acústica do TCA ficou lotada na noite de ontem no primeiro show da banda Los Hermanos em Salvador após o anúncio do fim da banda, três anos atrás. Mesmo com o atraso de mais de uma hora (o horário previsto pela produção era 18h30), o público não desanimou e cantou a plenos pulmões os maiores hits do grupo . A banda carioca realiza nesta segunda-feira, 18, o segundo e último show na capital baiana, no mesmo local, com ingressos esgotados. A turnê nordestina contou ainda com apresentações em Fortaleza e Recife.



Apesar da pequena interação inicial com os baianos, as 5,5 mil pessoas presentes ontem viram o quarteto formado por Camelo, Amarante, Barba e Medina abrir o espetáculo com a canção Vencedor. A noite foi marcada por momentos mais intimistas, sem a presença dos metais no palco, em músicas como Pois é e Paquetá. A empolgação dos fãs, que marcou o show do início ao fim, ajudou a descontrair os cantores, que formam ficando mais soltos.

