Fãs lembram 6 anos sem Michael Jackson nas redes sociais

A morte do cantor Michael Jackson, considerado o Rei do Pop, completa seis anos nesta quinta-feira, 25. Os fãs do cantor movimentam as redes sociais com mensagens em lembrança. No Twitter, a hashtag #6YearsWithoutMichaelJackson é uma das mais usadas pelos usuários da rede social.

O cantor morreu no dia 25 de junho de 2009, aos 50 anos, devido a uma overdose do anestésico popofol, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua morte gerou uma grande comoção nos milhares de fãs por todo o mundo.

Confira algumas mensagens dos fãs do cantor:

parece que foi ontem que recebi a notícia #6YearsWithoutMichaelJackson — flari ♛ (@FALLTAKIDRAUL) 25 junho 2015

O céu ganhou mais uma estrela #6YearsWithoutMichaelJackson pic.twitter.com/jfW2SihVV1 — 6 ANOS SEM VOCÊ MIKE (@CupcakeDoMJJ) 25 junho 2015

6 anos sem ele... Eu não quero acreditar que ele se foi #6YearsWithoutMichaelJackson — Luto Mike (@Pollitroll) 25 junho 2015

Parece até que foi ontem... </3 MJ sempre será eterno em meu coração :'( #6YearsWithoutMichaelJackson — Brenda Tavares (@BrendaTvrs) 25 junho 2015

Lembro quando soube que o MJ tinha morrido, foi inacreditável. #6YearsWithoutMichaelJackson — jefferson (@MYWORLDLUXO) 25 junho 2015

"Pegue uma canção e venha comigo, você encontrará um mundo de doce harmonia" -Music & Me #6YearsWithoutMichaelJackson — Paula Dantas MJ (@PaulaDants) 25 junho 2015

Meu amor por fotos dele com os braços abertos é infinito. #6YearsWithoutMichaelJackson pic.twitter.com/tq8mP0kznK — King of pop brazil (@llivethekopMJ) 25 junho 2015

6 anos sem o homem que mudou a história da música, sem o moonwalk, sem o rei do pop. #6YearsWithoutMichaelJackson pic.twitter.com/8U5oRZHrVQ — Matt (@MatthVictor) 25 junho 2015

é pedir demais ter você aqui de volta? 😭 #6YearsWithoutMichaelJackson pic.twitter.com/OdFupDgdUh — i miss you michael:( (@michaeljackxson) 25 junho 2015

eu queria encontrar as palavras certas para definir o q estou sentindo #6YearsWithoutMichaelJackson — ♛ Missing Michael ♛ (@afda777_jean) 25 junho 2015

