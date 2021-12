Fãs homenageiam Marilyn Monroe em seu aniversário de morte

Os fãs de Marilyn Monroe se no cemitério Westwood Village Memorial Park de Los Angeles, para render à atriz o tributo anual pelo aniversário de sua morte, que completa 52 anos nesta quarta-feira.

O evento, que chega à 32ª edição, foi organizado pelo "The Marilyn Remembered Fan Club" e contou com a presença de amigos da atriz, como seu cabeleireiro Jimmy Morrison, a atriz Kathleen Hughes e o ganhador do Oscar Greg Schreiner ("Amor, Sublime Amor", 1961), entre outros.

"Era uma perfeccionista e nunca chegava tarde às filmagens", contou Schreiner, que contracenou com ela quando ele ainda era um iniciante, em filmes como "Os Homens Preferem as Loiras" (1953) e "O Mundo da Fantasia" (1954).

Kathleen Hughes lançou mão do livro "Tales from the Casting Couch" para ler o capítulo que ela escreveu, em que relatou seu primeiro contato com Marilyn, a quem Fox contratou para substituí-la em 1949 para filmar "O que Pode um Beijo" (1950) porque sabia cantar e dançar.

Na homenagem, realizado perto do túmulo da atriz, onde não faltaram as flores que tanto gostava, participou também um dos mais célebres imitadores de Monroe, Jimmy James e a presidente e fundadora do "Hollywood Museum", Donelle Dadigan.

"Marilyn é uma lenda", disse Dadigan, cuja instituição reexibiu recentemente a exposição "Marilyn: The Exhibit", para comemorar os 52 anos de seu falecimento.

"Ela projetava amor, para Marilyn ser desejada queria dizer ser amada. Tinha esse desejo humano básico de ser amada e todos sabemos o quão sozinha se sentia, inclusive na auge de sua carreira. Sua vulnerabilidade é o que faz com que seja tão acessível", explicou Dadigan, que qualificou a atriz como um "fenômeno da cultura pop que ultrapassa gerações".

Marilyn Monroe morreu em Los Angeles em 5 de agosto de 1962 vítima de uma overdose de barbitúricos aos 36 anos.

