Fãs e famosos lamentam a morte de Hebe nas redes sociais

Assim que surgiu a informação de que Hebe Camargo morreu após uma parada cardíaca, enquanto dormia em sua casa, em São Paulo, neste sábado, 29, fãs e admiradores da apresentadora começaram a lamentar nas redes socias a perda de um dos grandes nomes da televisão brasileira. No Twitter, rapidamente, os termos relacionados a artista foram visualizados no Trending Topics (TT's), os temas mais comentados na rede. Até às 16h30 (horário de Brasília), quatro dos dez tópicos eram relacionados à morte de Hebe. As hastags #hebegracinha, #RIPHebe, #Rainha e #HebeDiva começaram a ganhar espaço com facilidade no microblog.

Pelo Facebook, as homenagens a apresentadora também não pararam. Os usuários lembraram de Hebe Camargo como "uma diva da TV", "rainha do sofá" e até associaram a outros famosos que já morreram: "A Hebe foi ao encontro de Dercy", "Agora o céu tem duas estrelas: Hebe Camargo e Nair Bello".

Juliano Vilaça (‏@JVilaka), um dos fãs da apresentadora, foi um dos usuários que mobilizaram as redes sociais com a morte da apresentadora. "Estrela que é estrela nunca perde o brilho. #HebeCamargo sempre brilhará onde quer que esteja. #RIPHebe", postou. Outras pessoas disseram não querer escrever muito por pesar, foi o caso de João Pedro Motta ‏(@OficialJoao), que simplesmente escreveu: "Um Tweet de silêncio #RIPHebe".

Assim como os fãs, famosos também usaram as redes sociais para registrar o carinho à apresentadora. O jogador Neymar, dizendo se sentir muito triste, postou uma foto com a apresentadora somada a poucas palavras: "Foi uma honra... Descanse em paz !!.

Já Miguel Falabella aproveitou a página do microblog para relembrar da carreira e do profissionalismo de Hebe. "É a maior de todas, o primeiro rosto a aparecer na televisão. A Hebe tinha um carinho genuino pelos entrevistados, colegas", escreveu ele. "O Brasil inteiro perde uma amiga", completou.

Outras apresentadoras, como Adriana Galisteu, também desabafaram na rede social. "Não estou conseguindo pensar direito. Atordoada, arrasada, muito triste. Sem palavras. #Luto a melhor, minha inspiração, minha amiga querida, meu amor. Hebe para sempre! Para sempre vou te amar. Definitivamente a Hebe não combina com a morte", comentou ela.

"Os amigos do Sorriso da TV brasileira, Hebe, choram a Estrela que se vai. Saudade. De Portugal onde vim trabalhar, estou dolorida na alma", declarou a apresentadora Ana Maria Braga.

No Facebook, Luciano Huck postou uma foto com Hebe e Angélica com palavras de carinho."De uma lucidez e inteligência gigantescas, um bom humor inoxidável, um carinho que transbordava, uma fidelidade canina e a prática incansável de pequenos gestos de amizade, esta era a amiga Hebe. Perdemos uma amiga querida, por quem tínhamos muito amor e respeito. Perde a televisão brasileira. Ganha a história do entretenimento no Brasil, o ponto final do capítulo de uma das suas maiores protagonistas. Vá em paz, querida Hebe. Estamos muito tristes".

