Fãs e famosos homenageiam Regina Dourado no twitter

A morte de Regina Dourado no final da manhã deste sábado, 27, já é um dos assuntos mais comentados na rede social twitter. A autora Glória Perez, que escreveu América (2005), a última novela de Regina na Rede Globo, foi a primeira famosa a se pronunciar sobre o tema. "Perdemos a Regina Dourado. Sábado triste", postou.

A atriz Antônia Fontenelle e o promoter David Brazil também prestaram as suas homenagens a atriz de 59 anos, que lutava desde 2003 contra um câncer de mama. "Que Deus a tenha, amava a Regina", escrever Antônia. "Que descanse em paz #luto" concluiu David.

O público, que acompanhou a tragetória de Regina em diversas emissoras também prestou homenagens a atriz através do twitter. "O Brasil perdeu mais um talento, a atriz Regina Dourado que vinha anos lutando contra o câncer lembro dela em um novela das 9 e Seus Olhos, do SBT", recorda o usuário do microblog, Vander Dias.

O talento da atriz também foi ressaltado por diversos usuários, como Rhobson Esteves, que lembrou a marca registrada de Regina: o sorriso e o bom humor. "Grande Atriz Regina Dourado nos deixou mas fica na lembrança vários personagem divertidos. Descanse em Paz", desejou o internauta.

Morte - A atriz baiana Regina Dourado, 59, morreu no final da manhã deste sábado vítima de um câncer de mama. A atriz estava internada no Hospital Português desde o último sábado, 20. O corpo da atriz será cremado neste domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. O horário ainda não foi informado

