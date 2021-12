Fãs e familiares vão à missa de 7º dia de Cristiano Araújo

Aconteceu nesta quarta-feira, 1º, a missa de 7º dia do cantor Cristiano Araújo, que faleceu na última quarta-feira, 24, após um acidente de carro. Centenas de fãs e familiares do cantor compareceram à missa, que foi realizada pelo padre Marcos Rogério, também responsável pelo velório de Cristiano Araújo. "Hoje não vamos celebrar a tristeza. Às vezes dói no coração da gente, mas eles, Cristiano e Allana, estão ressuscitados.", disse o padre.

Três telões mostravam a cerimônia para o público que não coube na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, igreja que o cantor costumava frequentar em Goiânia. Zezé Di Camargo, Leonardo, Israel Novaes, Henrique e Juliano, Gabriel Gava, Thiago Brava e Bruno e Marrone eram esperados na cerimônia, que começou às 19h.

