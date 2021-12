Fãs do cowboy Tex têm encontro nacional em Alagoinhas

Um dos personagens de quadrinhos mais queridos de todos os tempos no Brasil, o ranger texano (criado na Itália) Tex Willer tem não apenas um fã-clube já fundado na Bahia, como vai ganhar ainda um encontro nacional de fãs em Alagoinhas.

Organizado pelo contador Jessé Machado dos Reis (o Jessé Bico de Pena, de Alagoinhas) e pelo major reformado da Polícia Militar José Leonardus Hoed (de Belo Horizonte), o I Encontro Nacional Clube Tex Brasil vai agitar Alagoinhas no feriadão da Semana Santa com exposições de HQs, filmes, documentários, memorabilia e palestras.



"Depois da Itália, o Brasil é o país onde mais se lê e se vende as HQs do Tex. Por isso, achamos por bem criar um fã-clube nacional", conta Jessé, presidente diretor executivo.



Recente, o Clube Tex Brasil foi fundado apenas em dezembro último e conta, no momento, com 54 associados de vários estados do Brasil - com direito a carteirinha de sócio, estrela de xerife personalizada e um chaveiro de brinde.



No encontro em Alagoinhas, estarão presentes colecionadores e fãs de São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e Minas Gerais, além dos baianos.

Com ou sem aprovação

Com o evento confirmado, os organizadores e sócios ficam na expectativa de contar com a autorização e o apoio oficial da Sergio Bonelli Editore, matriz italiana dona do personagem, e da Mythos Editora, que publica o cowboy no Brasil.



Como a SBE, que não se comunica por e-mail (apenas pelo correio), ainda não respondeu à carta do fã-clube, a Mythos também preferiu não se manifestar - pelo menos, não até o fechamento desta edição.



"Enquanto fã-clube, somos respeitadores das leis de direito autoral, ainda que as imagens que usamos sejam da internet. Isso me deixa um pouco apreensivo. Estamos aguardando que tanto a Mythos quanto a SBE se pronunciem para termos mais força e fôlego para divulgar o personagem", afirma Jessé.



Hoed, o major reformado de Minas Gerais, já tem outra postura, mais desafiadora: "Isso é uma exigência boba de alguns fãs. Não precisa aprovação da Bonelli ou da Mythos, porque fã-clube é um tipo de instituição que por principio deve ser independente", afirma.



"Não queremos conflito de jeito nenhum, só queremos fazer o papel do fã-clube, que é divulgar e cobrar na hora que for necessário. É que tem fã que é tão ligado na editora que mais parece funcionário", diz Hoed.



"Até porque, como sou major da PM, conheço algo de leis e sei que não estamos infringindo direito autoral algum", garante.



Com presença garantida em Alagoinhas, o presidente do Conselho Deliberativo Hoed diz que o encontro será de inauguração da sede, com direito a uma Bibliotex e registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como entidade sem fins lucrativos. "Agora queremos captar mais associados - e compareçam ao Encontro", convoca o fã.

adblock ativo