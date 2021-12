Fãs de Sandy e Junior Lima podem ensaiar repertório por aplicativos de música

Depois de 12 anos separados, os fãs da dupla Sandy e Junior querem chegar com o repertório afiado nos shows da turnê 'Nossa História' e para isso contam com a ajuda das playlists criadas nos aplicativos de música disponíveis no mercado. A gravadora dos irmãos, Universal Music, disponibilizou o catálogo da discografia em áudio e vídeo.

No Youtube, os fãs acessam o acervo de clipes e shows históricos pelo YouTube no canal “Sandy e Junior” e curtir o vasto repertório da ex-dupla no Spotify, Deezer, Apple e demais serviços de stream. Os artistas, que começaram sua carreira pelo vinil e VHS, passaram pelo CD e DVD e encerraram a formação em dupla antes do surgimento das redes sociais, não poderiam ficar de fora da era do streaming.

"Nossa História" estreia dia 12 de julho, no Recife, seguida de Salvador, no dia 13 e excursiona por mais oito capitais até setembro, incluindo um megashow no Allianz Parque, em São Paulo, dia 24 de agosto.

