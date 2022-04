Fãs da dupla sertaneja Simone e Simaria jogam cuecas no palco

Os fãs que estavam no show da dupla sertaneja Simone e Simaria nesta quinta-feira, 11, em Sete Lagoas, interior de Minas Gerais, surpreenderam as cantoras ao jogarem cuecas no palco.

A cantora Simone levou na brincadeira e analisou o tamanho da peça. "Essa homarada está muito ousada. Já vi calcinhas no palco, mas cueca? Olha só, Simaria, essa daqui era de alguém mais cheinho".

As artistas baianas são conhecidas pelas músicas "Quando o Mel é bom" e "Meu Violão e Nosso Cachorro".