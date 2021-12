Fãs comemoram chegada de Justin Bieber ao Brasil

Na madrugada desta quarta-feira, 29, Justin Bieber chegou ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e os fãs demonstram muita animação com o ídolo em terras brasileiras. O cantor se apresenta nesta quarta na Apoteose, no centro da capital carioca, e depois vai para São Paulo, onde fará shows no Allianz Parque no sábado e no Domingo.

A chegada do cantor deixou muita gente eufórica e a hashtag #WelcomeBack2BrazilJB (Bem-vindo ao Brasil JB) está entre os tópicos mais comentados do dia. Fotos de Bieber no aeroporto e GIFs mostrando a felicidade de ter o ídolo por perto são algumas das manifestações de carinho do público brasileiro. "Justin chegou é a melhor notícia que você terá hoje", disse um internauta no Twitter. Em sua conta do Instagram o cantor postou a foto com a legenda "O pai chegou".

Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber) em Mar 29, 2017 às 4:38 PDT

BOA TARDE PRA QUEM ESTÁ NO MSM PAÍS QUE @justinbieber PROS OUTROS SÓ TARDE MESMO 😗 pic.twitter.com/RhjR4cnmJZ — luana (@hleybenzo) 29 de março de 2017

Justin Bieber no Brasil 😍😍😍😍 — ☆ Nick Muniz ☆ (@NiickMuniz) 29 de março de 2017

JUSTIN BIEBER JA TA NO BRASIL AAAAAAAA O CHORO É LIVRE — mayumi (@nxgamori) 29 de março de 2017

o Justin Bieber está no Brasil e eu também estou, seria destino? — cihalls (@patydsd) 29 de março de 2017

#WelcomeBack2BrazilJB bom dia pra quem acordou com justin bieber no brasil — Black Canary🐍 (@alfabebada) 29 de março de 2017

