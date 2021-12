Fantasias de casal inspiram show no Teatro Sesi

A cantora Taís Nader e o músico Luciano Calazans vão fazer uma sessão extra do projeto "Baixo e Fêmea" nesta quarta-feira, 4, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho.

No repertório Gonzaguinha, Gilberto Gil, Gerônimo, Luciano Calazans, Tais Nader, Cazuza entre outros que traduzem em suas composições as fantasias de um casal que abre sua intimidade para uma platéia tímida que ao longo do show vai entrando na vida dos enamorados.

Entre uma música e outra, o público observa um bate papo entre o Baixo e a Fêmea, ouve declarações e declamações de poesia de Fernando Pessoa.

