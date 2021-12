Famosos se divertem em show de Ivete Sangalo em Nova York

Muitos famosos arrumaram as malas e foram conferir o show da baiana Ivete Sangalo em Nova York, neste sábado, 4. Depois da apresentação no Madison Square Garden, onde gravou o novo DVD da carreira, Ivete reuniu amigos em uma comemoração fechada no clube Lavo. A boate só será inaugurada na próxima semana na cidade, mas abriu as portas para a cantora festejar reservadamente o sucesso do show.



David Brazil, Ticiane Pinheiro e Roberto Justus estavam no evento. Ana Maria Braga e Preta Gil, entre outros, também marcaram presença.





