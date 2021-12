Famosos lamentam morte de Roberto Bolaños

Diversos famosos lamentaram a morte de Roberto Bolaños, o criador do Chaves e do Chapolin Colorado. "Roberto,não se vá, permanece em meu coração e em todos os corações de tantos que fez felizes. Adeus, Chavito", escreveu no Instagram o ator Edgar Vivar, o 'Seu Barriga' da série. Maria Antonieta De Las Nieves, a Chiquinha, também falou sobre a morte do ator, com que havia se desentendido: "Obrigada por fazer tanta gente feliz e pelos momentos maravilhosos que compartilhamos em grupo. Descansa em paz Roberto".

O presidente do México, Enrique Pieña Neto, também se manifestou: "Lamento profundamente a morte de Roberto Gómez Bolaños, o Chaves. Minhas condolências a sua família. México perdeu um ícone, cujo trabalho transcendeu gerações e fronteiras."

Confira abaixo outros famosos que usaram as redes sociais para lamentar a morte de Bolaños:

Tatá Werneck: "Pelo amor de Deus!!! Luto oficial !! Meu maior ídolo! Meu amor!! Minha grande inspiração! Chaves!!!!!! Caraca To chorando que nem uma idiota"

Tom Cavalcanti: "Foi sem querer querendo... Chaves que nós brasileiros te adotamos como coisa nossa. Você era bem daqui de nossas vidas. Suas caras e bocas de criança levada emolduraram nossos largos sorrisos. Voce que preferia morrer do que perder a vida com certeza estará sempre vivo em nossos corações. Vai com Deus e seu barril simbolicamente fica para sempre que te assistirmos aprontando mais uma das suas mergulhemos de cabeça dentro dele para de lá sairmos revigorados, contaminados pela tua irrequieta felicidade. Viva a força do teu humor. Obrigado e descanse em paz mestre Bolaños."

Valesca Popozuda: "E fica um vazio no coração né? o Roberto Bolaños o eterno #Chaves faleceu. Meus sentimentos a Família dele ,e q ele descanse em paz #RIPChaves".

Rafael Cortez: "Morreu o Chaves! O que era bonzinho, o da TV. Tá entrando no barril no céu debaixo de croques do Seu Madruga nesse momento! Valeu Roberto!"

Ivete Sangalo: "Roberto Bolaños , tão incrível com o seu personagem "Chaves" me fez sorrir muitas vezes. Lamento tanto"

Anitta: "E lá se vai mais um gênio. #RIP"

Rafael Cardoso: "Eterno...vá em paz! #infancia #alegria #muitaluz #alegriadasmanhas"

Bruno De Luca: "Sacanagem! Roberto Bolaños, sempre fui zoado por ser seu fã, mas sempre tive orgulho disso. Que ator incrível, que personagens maravilhosos você criou! Continuarei te admirando eternamente. Eu tava te assistindo quando soube que você foi embora. Tava rindo das suas palhaçadas e agora to chorando. E agora? Quem poderá me ajudar? Pronto, já to rindo. E chorando"

Aguinaldo Silva: "Uma pena que a morte não é como uma viagem para Acapulco com passagem de ida e volta. Chaves para sempre eterno"

Thiago Martins: "Ídolo ... Gênio ... O que fica ? - A alegria e o nosso agradecimento . Descanse em paz !"

Fernanda Paes Leme: "Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi #Ripchaves"

Giovanna Lancellotti: "Luto . Inesquecível"

Rafael Zulu: "Esse me divertiu e me diverte até hoje!!!FENÔMENO!!!! descanse em paz!"

Pedro Neschling: "Bolaños morreu. Deixo meu sincero agradecimento por sua obra. Gênio da raça"

Elba Ramalho: "Descanse em paz!!!!"

adblock ativo