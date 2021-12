Famosos lamentam morte de Emílio Santiago

Artistas brasileiros e baianos lamentaram a morte do cantor Emílio Santiago, na manhã desta quarta-feira, 20. O cantor estava internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, desde o dia 7 de março, quando sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico.

Os famosos utilizaram as redes sociais para demonstrar tristeza pela perda. Em seu perfil no Twitter, o cantor Ed Motta afirmou: "O maior cantor do Brasil Emilio Santiago partiu para o plano espiritual. Nos céus ele sempre esteve é um gigante. Que tristeza meu Deus".

Já o autor Aguinaldo Silva afirmou que o cantor era único. "Morreu Emílio Santiago, o último cantor de verdade do Brasil. Cantoras temos muitas, compositores também. Mas cantores... Ele era o único", publicou.

Na Bahia, o músico Manno Góes também lamentou a perda. "A voz masculina mais linda do Brasil se calou. Vai em paz, Emilio Santiago. Sua voz eternizou Saigon, Verdade Chinesa, O Fantasma da Ópera...", disse

