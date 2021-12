Famosos lamentam a morte do compositor Saul Barbosa

>> Saul Barbosa morre aos 58 anos



A morte do compositor Saul Barbosa fez da quarta-feira, 15, um dia de perda para o cenário artístico da Bahia. Famosos, amigos e parceiros do músico baiano estão de luto e passaram o dia deixando mensagens de despedida e prestando solidariedade à família.



Saul faleceu na madrugada desta quarta, aos 58 anos. O músico fazia tratamento para insuficiência renal há nove anos e estava internado há cerca de 90 dias no Hospital Espanhol. O corpo será cremado no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, às 10h desta quinta-feira, 16.



O cantor e amigo, Durval Lelys, falou da importância do músico e da tristeza dá notícia para o grupo Asa de Águia. “Perdemos um grande maestro, grande músico e grande amigo. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ter contato com ele em algumas produções musicais e aprendi muito com a sua sabedoria no ramo musical. O Saul deixará para todos nós uma grande saudade, mas o seu acervo dará continuidade ao cenário artístico brasileiro”, declarou Durvalino. Em 2004, o grupo gravou a canção “Joga Água”, de autoria de Saul em parceira com Gerônimo.





Margareth Menezes

"Oi gente, passei aqui para expressar minha gratidão ao meu querido amigo e parceiro de muitos anos que foi Saul Barbosa, pra sempre Saul!. Fizemos inúmeras apresentações pelo Brasil e em outros países e o melhor de tudo era a pessoa de Saul, muito especial, um amigo presente. Um compositor maravilhoso, um violonista virtuoso, musical e muito amoroso. Além do extremo bom gosto. Valeu Saul, vai embalar as estrelas!."

Netinho

"Meu eterno sogro a partir de hoje vai alegrar o céu com sua música, com sua arte. Salve Saul Barbosa. Deixa saudade, vá em paz!"



Alinne Rosa, do Cheiro de Amor

"Que triste, perdemos Saul Barbosa... grande compositor, gente boa demais! Q Deus conforte sua família..."



Vânia Abreu

"Segue minha homenagem à Saul Barbosa, que hoje nos deixou. Um vazio, um silêncio se fez na música, nas cordas do violão em casa, na Bahia! Sentiremos falta de sua música, de seu sorriso, de sua esperança! Que Deus traga conforto e paz aos seus! Muitas saudades!"



Tomate

"A Bahia amanheceu menos POÉTICA!! Meus sentimentos, Saul Barbosa."

