Familiares, colegas e amigos lamentam a morte de Antônio Abujamra

O ator e diretor de teatro Antônio Abujamra morreu na manhã desta terça-feira, 28, em sua casa em São Paulo. O fato foi comentado e lamentado por diversos colegas do teatro e da TV, e por amigos e familiares.

"Um grande amigo, uma pessoa com quem eu trabalhei muitas vezes. Fomos sócios no TBC, tocamos o teatro juntos. Outro dia mesmo ele estava começando um trabalho com o André, o filho dele. Uma pessoa muito amiga, uma pessoa inquieta, um artista sempre em busca de novidades, de caminhos novos, coisas que saíssem do lugar comum. Ele era uma anti-lugar comum.", disse o cineasta Ugo Giorgetti.

Para Iara Jamra, atriz e prima do ator, "ele foi um homem muito especial pra todos nós, vai deixar pro Brasil uma grande lembrança. Um homem forte, genial. Vai deixar uma parte da cultura desfalcada. Mas eu acho que ele vai em paz. Estava sofrendo muito com a morte da esposa no ano passado, então estava muito triste. Vai em paz e que gente guarde ele pra sempre. Foi um grande homem."

"Uma tristeza", foi assim que expressou Aderbal Freire-Filho, diretor teatral. "O Abujamra é o cara, ele participou e liderou a geração que mudou o teatro brasileiro. É da primeira geração de diretores brasileiros arrojados, inteligentes, cultos, inventivos. O Abu é o nosso mestre. Um grande mestre. Ele atravessa um período importante da história do teatro, esse período que vai de quando ele começa até agora, hoje. É um período de reinvenção do teatro, ele é um desses inventores. Ele simboliza um momento importante do teatro brasileiro."

