Família pede aos fãs e amigos que rezem por Regina Dourado

O estado de saúde da atriz baiana Regina Dourado, 59 anos, continua gravíssimo. Internada no Hospital Português desde o último sábado (20), a atriz, que apresenta metástase de câncer atingindo a medula óssea, está sob o efetivo de sedativos. O fotógrafo e músico, Oscar Dourado, irmão da atriz, que ficou com a tarefa de atender à imprensa, pediu orações por Regina.

"Peço que os fãs orem por ela neste momento em que está prestes a fazer a passagem. É a melhor forma de ajuda. As vibrações positivas vão ajudar. De alguma forma ela vai sentir", afirmou.

Irreversível - Ele também pediu aos fãs que evitem concentrações no hospital. "Ela não tem condições de interagir com ninguém", acrescentou. Oscar disse que tem recebido muitos telefonemas de amigos da atriz e de jornalistas. "É muito difícil, mas entendo que ela é uma pessoa muito querida", completou. De acordo com Oscar Dourado, o estado de saúde de Regina já não indica possibilidadesde recuperação.

A atriz, que tem seis irmãos e um filho, luta bravamente contra um câncer de mama há nove anos. Em 2003, a atriz se submeteu a uma intervenção cirúrgica para a retirada de um nódulo na mama direita. Sete anos depois ela foi operada para a retirada de um tumor na mama esquerda.

Aplausos - Seu último trabalho no teatro foi no espetáculo "A Paixão de Cristo", com direção de Paulo Dourado, que é seu irmão. A atriz interpretou Maria, a mãe de Jesus, e foi bastante elogiada pela atuação.

A assessoria de marketing e comunicação do Hospital Português da Bahia divulgou, ontem à tarde, comunicado à imprensa. A nota informa que o estado da atriz "inspira cuidados e que permanece sem alterações".

