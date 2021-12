Família Macêdo em Armandinho Convida nesta quarta

>> Confira outra opções de programação no Roteiro de Música







O projeto Armandinho Convida vai receber nesta quarta-feira, 3, a Banda Dodô e Osmar, composta em sua maioria por membros da família Macêdo, para mais um encontro musical. A apresentaçao acontece no Largo Tereza Batista, Pelourinho, a partir das 20 horas. O show, que faz parte da programação Tô no Pelô, promovida pelo Pelourinho Cultural, terá ingressos no valor de R$ 5 (inteira) ou R$ 2,50 mais 1kg de alimento (meia).









adblock ativo