Família Caymmi canta em homenagem a Jorge Amado

Sábado, a partir das 22h, a TVE transmite, direto da Praça da Catedral de Ilhéus, o show da família Caymmi em homenagem a Jorge Amado. O autor baiano tinha vínculos

estreitos com a família iniciados através da amizade entre ele e o compositor e patriarca Dorival Caymmi.

Os filhos do músico mantêm o vinculo com os Amados e prestam esta homenagem ao amigo do pai. Tanto o escritor quanto o músico têm como marca das suas obras o registro da identidade cultural do litoral baiano.

