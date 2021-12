Falcão e Toni Garrido são convidados do Sarau du Brown

>>Confira aqui outras opções de programação no Roteiro de Música

Liderado pelo cantor e compositor Carlinhos Brown, o Sarau du Brown recebe neste domingo, 31, os cantores Toni Garrido, ex-Cidade Negra, e o vocalista da banda O Rappa, Falcão. O evento, que reúne artes plásticas, dança, música e moda, será realizado no Museu du Ritmo, na Cidade Baixa.

A abertura do evento, que tem direção artística do próprio artista e de Vavá Botelho, fica por conta da banda Lateral Elétrica, que, da Caetanave, dá inicio à festa no Museu do Ritmo ao som de marchinhas carnavalescas e músicas instrumentais.

O Sarau do Brown conta ainda com desfile de moda, em um palco armado no meio do espaço, cuja cenografia faz referência à preservação do meio ambiente. Durante o desfile, haverá ainda a performance de dançarinos do Balé Folclórico da Bahia.

A festa terá espaço também para exposição. Neste domingo, Carlinhos Brown abre oficialmente a mostra 'Centro da Música Negra', lançada pelo próprio músico em novembro do ano passado.

O primeiro lote de ingressos para a pista do Sarau du Brown já está esgotado. O segundo lote está sendo vendido na Central do Carnaval (Aeroporto e shoppings Barra e Iguatemi) e balcões Ticketmix (shoppings Barra, Iguatemi e Paralela). A pista tem valor de R$ 40 e os ingressos para o camarote custam R$ 100.

| Serviço |

Evento: Sarau du Brown

Onde: Museu du Ritmo (Comércio)

Quando: 31 de janeiro, a partir das 18h

Quanto: R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote), à venda na Central

do Carnaval (Aeroporto e shoppings Barra e Iguatemi) e balcões Ticketmix (shopping Barra, Iguatemi e Paralela)

adblock ativo