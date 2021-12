Falam por aí: Votou ou fez sexo?

CASAL UM

- Foi bom para você?

- Bom? Foi muito, muito, muito bom. Estou no céu. Olha para mim. Estou bem dolorida. Com hematomas e muitos arranhões. Estou até com dificuldade de andar. Mas nossa... Isso foi sensacional.

- É boa essa sensação, né?

- Sensação de quem chegou lá, meu querido. Eu cheguei e fui além. Êxtase puro.

- Dever cumprido?

- Mais do que cumprido.

- Então valeu o esforço?

- Muito. Faria tudo de novo. Igualzinho.

- Não se arrepende de nada?

- Arrepender? Lembra daquele velho clichê? A gente deve se arrepender do que não fez, nunca do que fez. Eu estou nas nuvens. Nem lembrava de que era tão bom.

- E agora? O que a gente faz?

- Temos que ir para a rua, festejar. Dividir nossa felicidade. Quero mostrar ao mundo como eu estou feliz.

***

CASAL DOIS

- Olha para mim. Não fica assim. Isso acontece. Nem sempre é do jeito que a gente quer ou planeja. Às vezes, a gente tenta tudo e, simplesmente, não acontece. Culpe os astros. O aquecimento global. Qualquer coisa.

- Não sei se tenho paciência para esse tipo de desculpa. Nem sei se quero conversar. Acho que eu quero é morrer.

- Também não é para dramatizar desse jeito.

- Não? Se eu tivesse histérica, ainda assim seria justificável. Tremendo esforço e para quê? Estou aqui, frustrada.

- Vão existir outras vezes.

- Eu sei. Mas dá essa sensação de perda. De que não fiz a coisa certa. O que há de errado?

- Nada. Às vezes, na maioria das vezes, as coisas não dependem de você ou de mim.

- O que a gente faz agora?

- Quer sair?

- Não. Não vou suportar a felicidade alheia.



***

CASAL UM

- E se a gente transasse antes de ir para a rua festejar?

- Eu adoraria. A vitória nas urnas me deixou excitada.

***

CASAL DOIS

- E se a gente transasse para esquecer deste dia?

- Não sei. Essa derrota me deixou bem brochada.

adblock ativo