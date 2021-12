Falam por aí: Vá para Marte que o pariu

- Você viu que saiu a lista das 100 pessoas que continuam a concorrer a uma passagem só de ida para Marte?

- Onde fica esse Marte? No litoral brasileiro?

- Não, imbecil, é o planeta.

- Quem iria querer ir para Marte e ficar lá? Algum ser humano já foi para Marte?

- Nenhum. Mas parece que mais de 200 mil pessoas no mundo estavam dispostas a dar adeus à Terra para viver para sempre em Marte, seja lá o que para sempre signifique no planeta vermelho. Entre os cem que estão na disputa para ser um dos quatro primeiros a pousar em Marte está uma brasileira, professora universitária de Porto Velho.

- Não conheço Porto Velho. Para mim, já é outro planeta. Quem inventou essa história maluca?

- Foram uns holandeses.

- Então está explicado. Já sei, tinham saído de um coffee shop. A maluquice não passou depois da larica?

- Pode até ser coisa de fumado, e as cifras envolvidas também são altas. Acreditam que o custo inicial da operação será de US$ 6 bilhões.

- Quem vai pagar?

- Há doadores, e eles esperam vender os direitos de transmissão do treinamento e da vida em Marte a emissoras de TV.

- Será um BBM, Big Brother Marte?

- Exatamente.

- Hoje em dia, tudo acaba em reality show. O Big Brother não nasceu também na Holanda?

- Sim, e a própria Endemol, que criou o BB, está envolvida nesse projeto.

- Nem a ciência se salva.

- Uma das pré-candidatas, uma inglesinha de 24 anos, que faz doutorado em astrofísica, tem origem asiática e cabelo descolorido; diz que quer ser a primeira mulher a ter um filho em Marte.

- Então haverá atividades embaixo do edredom também no planeta vermelho?

- Na solidão do espaço, o que mais haverá para fazer?

- Você toparia ir para Marte para nunca mais voltar?

- Depende da companhia. Posso nomear algumas com quem passaria ótimos momentos por toda a eternidade. Sabe aquela que apareceu naquele dia daquele jeito?

- Outra opção seria mandar umas pessoas daqui que a gente gostaria que fosse para Marte e ficasse por lá.

- Aí a lista seria enorme. Tem aquele pequenininho. Aquela mandona de dentes para frente. Aquele careca. Aquele outro também. Aquela que parece uma gralha...

