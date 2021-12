Falam por aí: Uruguaio morde Antonelli após beijo gay

- Não é possível! Como é que você obteve essa informação?

- É verdade. Garanto. O Luisito Suárez, o canibal uruguaio, vai participar do capítulo de hoje da novela Em Família. Ele vai morder o ombro da Giovanna Antonelli depois que ela der o beijo na boca da Tainá Müller. Ainda estão decidindo se ele entrará ao som de Cavalgada das Valquírias, do Wagner, ou de Beijinho no Ombro, da Valesca Popozuda. Mas estará com a focinheira do Hannibal Lecter.

- Isso não faz o menor sentido.

- Qual foi a última novela que você assistiu que respeitava as regras da lógica? Saramandaia, com homens com asas e gordas que explodiam em praça pública, era mais crível que essas novas tramas da Globo. Além disso, pode não fazer sentido, mas traz audiência.

- Como assim?

- Quase ninguém vê essa novela Em Família. É um grande fiasco. Só mais um beijo gay não seria suficiente para virar assunto nacional e fazer as pessoas assistirem.

- Mas esse é um beijo entre mulheres. O que teve na outra foi entre homens.

- Beijo entre mulheres está em quase todos os seriados da TV paga e inundou o último BBB. Deixou há muito de ser novidade. Ninguém mais dá bola. Por isso resolveram juntar a novela com a Copa. E quem mais atraiu atenção nesta Copa? O Luisito Suárez, o mordedor contumaz.

- O sujeito deve ter uma tara por morder durante jogos. A mordida no italiano foi a terceira de sua carreira.

- Mas você viu que o apelido do pai dele era cachorro? Isso explica muita coisa.

- Você está fugindo do assunto principal, a novela e o beijo.

- O beijo você vê hoje à noite, e confere também a presença do Luisito mordedor.

- Se fosse para atrair audiência, não seria melhor colocar em cena o goleiro Júlio Cesar, que foi o herói da classificação brasileira? Esse assunto é mais recente que o do canibal.

- Mas ele iria fazer o quê, além de chorar? Pegaria alguma das duas personagens? Elas são lésbicas!

- Não foi você que disse que não se deve mais cobrar lógica das novelas globais?

- Nem das novelas, nem desse diálogo.

