Falam por aí: Somos todos cadelinhas do lorde

- Você não acha que essa história de "somos todos isso, somos todos aquilo" já deu o que tinha que dar?

- Não brinca que esse assunto é sério. O Daniel Alves foi vítima de um ato inominável.

- Sim, mas esse "somos todos macacos" entupiu as redes sociais e gerou filhotes. Você viu que aquela cantora, a Anita, falou "somos todos Michael Jackson"?

- Como assim? Isso é racismo! Ela chamou o Michael Jackson de macaco?

- Calma lá. Pode guardar sua embolorada cópia da Lei Afonso Arinos na gaveta. Não foi isso o que aconteceu. Um sujeito a chamou de Michael Jackson por causa das plásticas que anda fazendo. Aí, ela disparou o bordão da moda com uma ligeira alteração: "Somos todos... Michael Jackson".

- Levei um susto.

- Mas você sabe o que nós todos deveríamos ser?

- O quê?

- Cadelinhas do lorde Bowen.

- Você sempre fala umas coisas que eu não consigo entender...

- Isso é porque você é do passado e não vê que o novo sempre vem. Se não ficasse em casa guardado por Deus contando vil metais você saberia do que estou falando.

- Você é o Belchior que estava desaparecido? Vade retro!

- Nem Belchior, nem Baltazar, nem Gaspar. Não-somos-todos-reis-magos; não-somos-todos-cantores-cearenses.

- Você anda consumindo algum psicotrópico? Não está falando coisa com coisa. O que tudo isso tem a ver com a banana do Daniel Alves ou a tal cadelinha?

- Ah, a cadelinha. Voltemos a ela. A pequena bichon frisé. Linda, branquinha, inglesa. Tem 11 anos e atende pelo nome de Lady Bella. Você sabe onde ela mora?

- Não faço ideia.

- Numa suíte de 70 metros quadrados do Copacabana Palace, cuja diária sai por no mínimo R$ 1.500.

- Fala sério!

- Estou falando. Ela vive no hotel porque o dono, o tal do lorde, se cansou de Londres e está num período sabático no Brasil. Mas como viaja muito, a pequena peluda fica no hotel e é tratada a "ração de ló" pelos funcionários.

- De novo, o que isso tem a ver com o Daniel Alves?

- Nada. É que acho que a gente deveria criar a campanha "somos todos cadelinhas do lorde", para ver se consegue o mesmo tratamento.

- Não foi você que disse que esse "somos isso, somos aquilo" já deu o que tinha que dar?

- Você tem razão. Acho melhor parar com os psicotrópicos.

