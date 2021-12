Falam por aí: Só depois do casamento

- Você viu que o João Paulo resolveu aderir ao "Eu Escolhi Esperar"?

- O que é isso? Quer dizer que ele não vai quebrar o telefone enquanto espera ter o problema resolvido quando liga para operadora de celular ou de TV a cabo?

- Nada disso. São pessoas que decidiram transar só depois do casamento.

- Existe isso mesmo?

- Claro que existe. Já são milhões no Facebook. Há alguns mais radicais que nem beijam antes do altar.

- E por que não querem fazer sexo? Por que o namorado ou namorada é indecente?

- Acho que essa pode ser uma boa explicação, mas eles elencam razões religiosas e filosóficas.

- E depois que casam, entram em outros movimentos como "Eu escolhi dormir de cueca e meia" ou "Eu escolhi deitar de luz apagada" ou "Eu tenho dor de cabeça todos os dias"?

- Por que você insiste em zombar das pessoas que pensam diferente de você?

- Essas pessoas não pensam diferente de mim. Pensam diferente de toda a humanidade. E o que fazem para controlar o desejo? Ou não têm desejo?

- A maioria diz ter muito desejo, mas afirma conseguir sublimá-lo com leituras da Bíblia, esporte e contato com amigos.

- Esse negócio de contato com amigos parece bem esquisito. Que tipo de contato? Físico?

- Engraçadinho. É um movimento sério. Saiba que eles promovem encontros de pessoas que defendem a virgindade. Esses encontros reúnem milhares.

- Essas pessoas vão a esses encontros fazer o quê? Procurar namorado ou namorada? Rola festa depois? Não consigo entender a lógica. Junta um monte de gente. Todo mundo com a sena acumulada, com os hormônios saindo pelos poros... Isso não é uma tentação?

- Vão lá para trocar experiência, reafirmar sua convicção de que é bom esperar pelo casamento.

- Acho difícil compreender o que faz jovens se reunirem se não houver alguma possibilidade de acasalamento depois.

- Você é um primata pouco evoluído.

- Os primatas pouco evoluídos fazem muito sexo. Se pudessem escolher, fariam o tempo todo.

- OK. Chega dessa conversa e vamos mudar de assunto. Você já decidiu em quem vai votar no segundo turno?

- "Eu Escolhi Esperar".

