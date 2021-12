Falam por aí: Scolari, família, privadas e urina

- E aí, gostou da nova família Scolari?

- Sei não. Essa história de família não me cheira bem. Parece novela do Manoel Carlos, aquela que ninguém vê. Só faltava escalar uma Helena.

- Não tem Helena, mas tem Henrique.

- Pois é, como é que foi aparecer esse Henrique entre os convocados?

- Toda vez é assim, tem que ter algo para o povo comentar. Os assuntos quentes foram o Henrique (que entrou) e o Robinho (que ficou de fora).

- Só os caras do álbum da Copa para achar que o Robinho ia entrar. Vamos fazer o que com o álbum? Fica aquele Robinho lá, sorrindo inutilmente.

- Você parece um pouco revoltado. Está no time dos "não-vai-ter-copa"?

- Tarde demais para ficar com essa história de "não-vai-ter-copa". A vaca já foi para o brejo e o dinheiro público já entrou no bolso de uns poucos.

- Desarme o espírito black bloc, fique feliz com a seleção. Agora é hora de torcer.

- Vai começar a cantar "90 milhões em ação...", "Voa, canarinho voa..." Vai começar a gritar "é hexa, é hexa". Todo mundo tem que estar a favor da seleção a partir de agora? No dia da convocação, a TV Globo, ao vivo, até cortava os populares que ameaçavam falar mal das escolhas do Felipão.

- Você está para lá de azedo. O que aconteceu com seu senso de humor?

- Meu senso de humor se quebrou junto com a privada atirada no torcedor lá no estádio de Pernambuco. Como é que um sujeito joga uma privada em alguém? Antigamente jogavam saquinhos com urina. Agora jogam privada?

- Abaixo à privada, viva a golden shower!

- Para com isso. Você está louco? Golden shower é uma coisa bem diferente. Vão te acusar de urofilia.

- Uro o quê?

- Deixa para lá, essa conversa pode estar sendo acompanhada por pessoas de família, e este não é um assunto de família.

- De que família? Da família Scolari?

- Família Scolari a @#$!*

*censurado por este ser um jornal de família.

