Falam por aí: O sexo e as negas (versão eleitoral)

- Você gosta de mulher briguenta?

- Eu não. Na verdade, só se a luta for no gel.

- Acha sexy mulher com cara feia?

- Não. Mulher feia tudo bem. Mas mulher com cara feia, com cara de brava o tempo todo, não dá.

- É, está difícil escolher.

- Está buscando uma namorada em sites de relacionamento?

- Não, estou falando da eleição.

- Você está cada dia mais louco.

- Nada, faz sentido. Eu me lembro que em 1992...

- Na Idade da Pedra?

- Engraçadinho, até parece que você é jovem. Continuando, em 1992, a revista Time disse que o Bill Clinton levava vantagem na corrida eleitoral contra o Bush pai porque pela primeira vez desde Kennedy havia um candidato que provocava frisson entre as mulheres. Era um concorrente que fazia as eleitoras terem sonhos eróticos.

- Deu no que deu. Atacou a estagiária na sala oval da Casa Branca.

- Para você ver como as aparências não enganam, o cara era de fato sexualmente ativo.

- Você quer dizer que se deve decidir o voto de acordo com pulsações abaixo da cintura?

- Claro que não, se fosse assim, meu voto seria nulo.

- Vão encontrar alguma lei e te condenar por mulher-seringueirafobia ou de mulher-de-coquefobia ou de mulher-de-terninhofobia ou de mulher-botoxizadafobia. Tudo deve ser crime inafiançável.

- Não seja ridículo. Como é que você queria que eu votasse, como se fosse jurado do The Voice? Que ficasse de costas e definisse por A ou B baseado só na voz?

- Você não está escolhendo alguém para casar, mas para governar o Brasil. Deveria é analisar as propostas de cada um. Quem está mais de acordo com o que você quer para o país?

- O Bill Clinton.

- Como?

- Do que tenho visto e ouvido, o melhor é que o país fosse um enorme salão oval com pessoas fazendo sexo em cima de todas as mesas.

- Você está vendo essas séries de TV e confundindo as coisas. Sacanagem na política quer dizer outra coisa.

- Que pena.

adblock ativo