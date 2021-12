Falam por aí: O dia em que o pastor deu uma palmada na Xuxa

- Eu estava lá. Fui testemunha ocular, auricular, olfatar.

- Olfatar?

- É que rolavam uns puns

no fundo da sala. Sabe como é, né? Era quarta-feira, dia de feijoada...

- Mas não existe a palavra olfatar.

- Você quer bancar a professorinha de português ou quer ouvir a história?

- Conta.

- Sessão na Câmara. Presença ilustre da Xuxa. Um monte de parlamentar lá só olhando para a louraça. Você sabe que gente com mais de 40 não a vê apenas como a rainha dos baixinhos.

- Isso já foi há tanto tempo. Deixa a moça. Ela tem direito ao esquecimento, que é a expressão da moda.

- Pois é. Essa foi a origem do bafafá. Um pastor não concorda que ela tenha direito a esse esquecimento e soltou o verbo. Falou que a apresentadora ataca violência contra as crianças quando, na verdade, cometeu a maior violência contra os baixinhos ao fazer filme pornô.

- O que ela estava fazen-

do lá?

- Dando apoio para a aprovação da lei da palmada, que penaliza pais que batem nos

filhos.

- O pastor é contra a lei?

- É. No fundo da sala, umas pastoretes cantavam: "Um tapinha não dói, um tapinha

não dói."

- Pastoretes?

- Sim, à caráter. Cabelão à Marina Silva, abaixo da cintura, que jogavam para um lado e para o outro, e saias abaixo do joelho, que não escondiam o rebolado ao som da música.

- E a Xuxa disse o quê?

- Ela deu um pulo e foi pra frente, e de peixinho foi pra trás. Mas quando a plateia já engatava um ilarilarilariê, ela engasgou e não disse nada.

- Ia falar o quê?

- Ia dizer: pastor, se quiser brincar com a gente, pode vir, nunca é demais. Só que quando se recuperou do engasgo, a avisaram que convidados não podem falar nessas sessões, só deputados. Ela, então, juntos os dedinhos e fez um sinal de coração para o pastor.

- Para mim, esse sinal de coração com os dedinhos deveria ser considerado pornográfico.

- Que bobagem. Agora o melhor. Sabe quem estava presente e defendeu a Xuxa? O deputado Anthony Garotinho, ex-governador do Rio que também é evangélico.

- Se isso fosse um filme, qual seria o título: Amor Estranho Amor; Xuxa só para Garotinhos; Super Xuxa contra o Pastor Baixo Astral ou A Princesa Xuxa e os Trapalhões.

- Eu mudaria um pouco um outro título já existente e faria Xuxa e os Doentes.

