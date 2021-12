Falam por aí: Mazzaropi é que era hipster

- Eu achei que fosse hipster, mas não sei. Acho que muita gente agora se diz hipster. Não quero ser como a massa. Não dá para a contracultura virar cultura. Acho que vou raspar a barba. Não aguento mais ver as pessoas de camisas xadrez.



- Meu pai foi grunge. Adorava aquele som. Achava que todo mundo tinha cheiro de desodorante. Se bem que não entendia muito o que ele queria dizer com isso. Ele me contava que depressão, drogas, busca de sentido, tudo estava misturado a guitarras distorcidas. Meu pai ainda tem no armário um monte de camisas de flanela xadrez.



- Meu tio foi yuppie. Muito dinheiro. Muitas festas. Muitas drogas. Depressão. Gostava de umas músicas ruins. Morava em um loft, trabalhava no mercado financeiro. Será que ele ainda guarda os suspensórios? Não me lembro de nenhuma camisa xadrez, mas acho que tinha várias cuecas "boxer" xadrez Dolce & Gabbana.



- Meu avô era hippie. Nunca gostou de tomar banho. Adorava festivais. Tinha cabelos compridos. Não dava bola para camisas. Não se preocupava com camisinha. O amor era livre. A Aids não existia. Lembro dele mais velho, de pijama xadrez.



- Meu bisavô foi da geração beat. Se é que existiam essas coisas por essas bandas. Não vá confundir com Manguebeat, que é coisa de pernambucano, não de californiano. Mas ele ou alguém me disse que era da beat generation, que lia os livros de Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William S. Burroughs. Acho que ele não dava bola para isso, mas lembro de uma foto em que aparece de meias xadrez.



- Desculpe invadir a conversa de vocês. Estava aqui ao lado, só ouvindo. Achei interessante a fixação pelo xadrez. Sabe quem adorava uma camisa xadrez? O Mazzaropi, o inesquecível Jeca Tatu. E pensar que isso um dia viraria moda...



- Não sei de quem o senhor está falando.



- De que país é esse Jeca Tatu? Com um nome desses. E não queremos saber de moda.



- Vamos embora. Vamos deixar esse maluco para lá. Impressionante como esses velhos têm imaginação fértil.

