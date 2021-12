Falam por aí: Jogadores falam da copa das cópulas

Conversa 1 - entrevista com jogador on the record.

- E aí? Quantas você já pegou nesta Copa?

- Quantas o quê? Cobranças de pênalti? Se contar os treinamentos, perdi a conta.

- Que cobranças de pênalti! Isso aqui não é um programa de futebol debate. Quero saber quantas você pegou. Já estamos quase no final do torneio. Você não quer ser o artilheiro do time?

- Não estou entendendo a pergunta. Goleiro, pênaltis, artilheiro? Acho que estamos com problemas de tradução aqui.

- Não tem problema de tradução nenhum. Todas as mulheres dizem que você está entre os bonitões da Copa, e quer me enrolar dizendo que não pegou nada? O hotel está rodeado de marias-chuteiras. E as festas depois das vitórias, hein? Já ouviu dizer que essa é a copa das cópulas? O Romário sempre dizia que ficava levinho depois de pegar uma e que jogava bem melhor. E você? Como é que é?

- Acho que essa entrevista está encerrada. Você não parece ter interesse em futebol.

- E você tem? Você já deve ter lido aquele velho sujeito do cachimbo que disse que o que move o mundo é sexo e dinheiro. Sei que você só joga para ter os dois.

- Tchau.

Conversa 2 - entrevista com jogador off the Record

- E aí? Quantas você já pegou nesta Copa?

- Cara, a atividade está intensa. Essa é a Copa das Copas. Ou como estão dizendo por aí, é a copa das cópulas.

- Você acha que vai ser o artilheiro do time?

- Estou me esforçando bastante (risos). Mas você sabe que a concorrência não é fácil. Está chovendo na horta de todo mundo. E eu não estou na lista dos bonitões.

- Quem faz mais sucesso com as mulheres, os metrossexuais ou os mais toscos?

- O problema é que os caras arrumadinhos gastam muito tempo no espelho. São horas com o secador de cabelo. Enquanto estão se penteando, a gente já passou do meio de campo, se é que você me entende.

- Essa sacanagem sempre existiu, mas agora parece que os jogadores estão mais precavidos. Antes apareciam filhos pelo mundo afora.

- Você já deve ter lido aquele velho sujeito do cachimbo que disse que o que move o mundo é sexo e dinheiro. Pois é. Queremos o sexo sem ter que dividir o dinheiro.

adblock ativo