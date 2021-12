Falam por aí: Je suis chato

- Nossa. Quanto tempo. O que você tem feito?

- Muita coisa. Estou produzindo muito.

- É mesmo? O quê?

- Opiniões. Produzo de manhã, à tarde, à noite. Várias vezes ao dia.

- Como é isso?

- Basta ver o que as pessoas estão falando e postar comentários nas redes sociais.

- Mas onde você coleta informações para formar uma opinião?

- Na própria rede. Está cheio.

- Dá um exemplo de suas produções?

- Ora, tudo. Quando teve o atentado em Paris, postei várias coisas. Contra e a favor da liberdade de expressão. Aceitando e negando a tese do choque de civilizações. Defendendo o respeito às religiões e dizendo que é preciso satirizar tudo.

- Não são posições contraditórias?

- E daí? O importante é a popularidade. Se você defender lados opostos, vai ganhar curtidas dos dois lados. Nesse ponto, vale a pena ser flex.

- Que mais?

- Já ataquei o governo argentino pela morte do procurador. Essa história de suicídio não faz o menor sentido. Mas também escrevi que tudo pode ser um plano para desestabilizar ainda mais o governo de Cristina Kirchner. Achava que ela nem era mais presidente, mas vi que continua lá.

- Para mim, isso parece esquizofrênico.

- Ninguém dá bola. Coerência is out nos tempos atuais, o importante é ter opinião e fugir da corrente. Agora há pouco postei que esse é o melhor BBB de todos os tempos. Antes, tinha escrito que não vou assistir. Ontem, afirmei que nunca vi um episódio desses realities. Logo, vou escrever sobre o Bom Senso Futebol Clube, e estou finalizando um sobre o Oscar.

- Que versatilidade! O que você vai dizer sobre os filmes? Viu algum?

- Não tenho tempo de ir ao cinema. Também não é preciso. Todo mundo fala tanta coisa que nem é preciso assistir aos filmes. Já sei de tudo. Vou escrever que esse Oscar está mais competitivo que o dos anos anteriores e que é um absurdo que não haja concorrentes negros nas principais categorias.

- Você acha que algum ator ou diretor negro teve um desempenho excepcional e ficou de fora neste ano?

- Eu sei lá! Já disse que não vi nenhum filme e que não vou ver. Mas estão falando muito disso e discriminação é sempre um tema forte. Não dá para não comentar.

- Já que você quer popularidade, podia aproveitar essa onda de "Je suis Charlie" e criar uma variante : "Je suis chato". Ao menos seria um post verdadeiro.

- Grande ideia. Vai bombar.

