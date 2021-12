Falam por aí: "Já tenho tudo do Neymar"

-Entrei no clima da Copa.

- Até que enfim. Temia que isso nunca acontecesse? Já colocou a bandeirinha no carro? Comprou corneta? Pintou o muro? Decorou a casa?

- Não. Isso todo mundo vai fazer. Meu engajamento é muito mais integral. Decidi que só vou comprar produtos que tenham atletas da Copa como garoto propaganda.

- Que ideia estúpida.

- Que nada, é minha forma de dizer que gosto de futebol. Carro, por exemplo, vou trocar o meu e comprar aquele anunciado pelo Felipão. Quero distância do endossado pelo Kaká. Se o fabricante não sabe nem quem será convocado, como vou acreditar que sabe fazer roda, freio etc.

- Uma coisa não tem nada a ver com a outra.

- Anticaspa? Aquele do Cristiano Ronaldo.

- Mas você quer ficar com aquele cabelinho de Ken?

- Quem é Ken?

- O namorado da Barbie.

- Não sei quem é Ken, nem quem é Barbie. Meu negócio é futebol. Meu desodorante agora é o mesmo do Fred. A operadora de celular, aquela do David Luiz.

- Ele não mora no Brasil! Não usa nenhuma operadora daqui.

- Isso não importa. Cerveja? Só tomo a do Hulk.

- Por quê? Alguém te convenceu que essa não dá barriga e faz crescer o derrière?

- Tá me estranhando? Você acha que eu reparo em bunda de homem? Meu negócio é futebol. É imitar os craques. Empresa aérea? Só voo naquela do Thiago Silva, David Luiz e Marcelo.

- Mas a equipe inteira será transportada por outra companhia, que é a oficial.

- Isso é detalhe. Você está querendo me confundir. Para material esportivo, fico com o do Daniel Alves. Adorei a propaganda em que ele diz que dará seu coração pelo título.

- Você não soube da gritaria dos defensores dos animais? Usaram corações de vaca na publicidade. Pobres vaquinhas. Você deveria era boicotar essa marca.

- Vaca só é sagrada na Índia, que nem está na Copa.

- Você citou um monte de jogadores, mas esqueceu daquele que pode ser a estrela da Copa, o Neymar.

- Que esqueci que nada. É ele que garante todos os outros produtos que vou usar até o fim do torneio. O cara anuncia tudo. Já tenho em casa de cueca a fone de ouvido. Tudo igual ao Neymar. Só me falta uma Bruna Marquezini.

- Com essa sua esperteza, faltará ainda por muitos e muitos anos.

